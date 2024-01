Claudia Dionigi e i problemi di salute: «Mi svegliavo la mattina solo per mia figlia»

di Cristina Siciliano

Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e donne e neomamma della piccola Vittoria, nata dall'amore con Lorenzo Riccardi, nelle ultime ore ha parlato dei suoi problemi di salute attraverso le sue Instagram stories. L'ex corteggiatrice ha spiegato che le è stata diagnosticata una disfunzione della tiroide che ha provocato anche delle reazioni a livello psicologico, ossia depressione e problemi con l'alimentazione.

Le parole di Claudia Dionigi

«Volevo aggiornarvi un pochino sulla mia situazione "tiroide" - ha sottolineato Claudia Dionigi nelle sue Instagram stories -. Le ultime analisi che ho fatto non erano ancora perfette. Mi è stato cambiato nuovamente il dosaggio dell'eutirox e quindi, dopo tanti mesi, non ho ancora risolto. E questa cosa me la porto dietro ormai da dopo il parto. Visto che voglio essere più tranquilla ho prenotato una visita da un altro endocrinologo, anche per avere un parere diverso.

«Comunque questa disfunzione non sempre mi ha fatto stare bene - ha continuato l'ex corteggiatrice -. Quando ho avuto quel grande problema in cui il mio TSH era a 187, un valore mai visto prima, non vi nego che non sono stata bene sia fisicamente che psicologicamente».

Claudia Dionigi ha aggiunto: «Solo chi soffre sa che una disfunzione della tiroide si cala nella nostra vita con sintomi e modalità diverse. Può subentrare lo stress, la stanchezza cronica, l'ansia, la depressione. Cosa che mi è successa. Sì, mi svegliavo la mattina solamente per mia figlia, niente di più. Poi disturbi di sonno e alimentazione... Perché sì il mio fisico è cambiato. Poi piano piano sto capendo che ci si impara a convivere».

