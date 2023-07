Temptation Island, Alessia e Davide sono pronti al matrimonio, ma i fan non ci credono: «State fingendo»

di Redazione web

Temptation Island sta regalando dei momenti indimenticabili ai telespettatori che si stanno divertendo molto ad assistere alle scene di gelosia e le liti tra i fidanzati per motivi più o meno futili che possono scatenare reazioni divertenti nelle coppie. Una delle coppie più discusse di questa edizione è quella composta da Davide e Alessia. Quest'ultima ha deciso di partecipare al docu-reality insieme al compagno perché lei aveva tradito Davide per due anni, finché lui non l'ha scoperta. Alessia ha dichiarato: «Io quest'anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare».

I presupposti non hanno disilluso le aspettative, ma Davide, dopo aver visto alcune scene troppo spinte della fidanzata, con il single Davide, ha richiesto un falò di confronto anticipato che li ha visti uscire insieme, mano nella mano, pronti al grande passo: il matrimonio.

Tuttavia, i fan non sembrano molto convinti di questa coppia e della loro storia d'amore. Andiamo a scoprire le dichiarazioni dei ragazzi appena usciti dal falò di confronto.

sto recuperando il primo falò di alessia e davide il livello di imbarazzo che provo nei confronti di alessia che riesce a dire solo “mA sTaVo PiAnGeNdO”

E PERFAVOREEEE UN DISCO ROTTOOOOOOO#TemptationIsland pic.twitter.com/h8UtWtQH5u — 𝚊𝚕𝚎𝚡𝚒𝚊 (@michiamoalexia) July 10, 2023

Davide e Alessia escono insieme

Davide e Alessia sono usciti insieme dopo un falò di confronto molto acceso tra i due.

La coppia ha sofferto molto durante il periodo che hanno passato distanti, soprattutto Davide, mentre la sua fidanzata Alessia passava le giornate a piangere tra le braccia del single Davide. Questa pericolosa vicinanza ha convinto il fidanzato ha convocare Alessia al falò perché aveva ormai trovato le risposte che cercava: «Mi auguro un matrimonio, perché non vedo altra donna all'infuori di lei».

Ora tocca a lei dimostrargli di essere pronta al grande passo.

La reazione dei telespettatori

I fan del programma non sembrano essere molto convinti della coppia perché «lei non si è fatta scrupoli ad avvicinarsi al tentatore, si vede che non le importa di lui». I telespettatori si sono divertiti molto a creare meme sulla coppia, dove associano spesso il volto di Tina Cipollari che guarda increduli tutti.

