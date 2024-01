Francesca Sorrentino torna con l’ex fidanzato Manuel Maura, i fan la avvisano: «Se ti tradisce una volta, lo farà sempre»

di Dajana Mrruku

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme e la notizia non è piaciuta molto ai fan della ragazza. La coppia aveva partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, uscendone separati a causa dei comportamenti di lui all'interno del villaggio, con le ragazze single.

Francesca in poche puntate è diventata seguitissima sui social, molto ammirata dalle spettatrici per la sua lucidità e fermezza, con poche parole ha rimesso al suo posto l'allora ex fidanzato e ha conquistato tutti.

Tuttavia, pochi giorni fa, lei e Manuel hanno annunciato sui social di essere tornati insieme e, dopo l'intervista a Verissimo, tutto è diventato ufficiale.

Le critiche dei fan

I fan di Temptation Island sono rimasti molto indignati dal comportamento di Francesca Sorrentino che ha riaccolto il fidanzato Manuel Maura, dopo mesi e mesi passati distanti. La loro storia d'amore sembra tuttavia, andare avanti a gonfie vele: da quando si sono rimessi insieme, sono sempre più affiatati.

«Se un ragazzo ti tradisce una volta, lo farà sempre!» le ha scritto un utente.

La risposta di Francesca

Francesca Sorrentino ha risposto alle numerose critiche ricevute per essere tornata con l'ex fidanzato: «Non tutti esprimono il proprio pensiero seppur negativo con educazione e rispetto, la cattiveria è diventata ormai routine sui social a tal punto da non meravigliarmi più. limite e quel limite viene superato quando si a ledere tutto ciò che viene tenuto riservato e privato tra cui la mia vita professionale L’offesa non è rivolta a me personalmente ma a tutte le donne che vivono un rapporto “da sottomesse". Chi vive un rapporto folle di questo tipo, quindi, non è in grado di avere una vita professionale a contatto con gli altri? Credo che ci siano tanti professionisti dediti al lavoro e totalmente liberi e svincolati da questo, al di fuori dell’orario lavorativo. Un medico può lavorare e partecipare a strip teese e un tecnico della riabilitazione psichiatrica può stare in un rapporto folle. Oppure lei è a conoscenza di cosa fanno i medici a cui si è rivolta, nel loro privato? La vita privata non è correlata alla professionale».

