Wanda Nara, la prima volta con Icardi: «Ricordo il dolore del giorno dopo e il materasso distrutto»

di Redazione web

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è nata dieci anni fa e i due, nonostante qualche incidente di percorso fatto di separazioni momentanee e presunti tradimenti, hanno spesso dichiarato che il loro amore è sempre stato fortissimo e lo è ancora oggi. In una recente intervista, l'imprenditrice ha fatto delle rivelazioni bollenti in merito alla prima notte di passione con il calciatore del Galatasaray.

Le confessioni di Wanda Nara sulla prima notte

Wanda Nara, attualmente, si trova in Brasile dove è impegnata in un nuovo progetto di lavoro e, oltre al suo viaggio nelle favelas, ha mostrato anche il suo nuovo look: ritorno al biondo con tanto di treccine. Comunque, già che era in Sud America, ha trascorso qualche giorno anche in Argentina, il suo Paese, ed è stata ospite della sorella Zaira Nara nel suo podcast "Rumis" dove ha raccontato la sua prima notte d'amore con Mauro Icardi. La vincitrice di Ballando con le Stelle ha detto: «Io e Mauro eravamo amici. Non credo di averla mai raccontata questa. Litigavo con Maxi Lopez, eravamo separati, vivevamo nella stessa casa, ma dormivamo in stanze diverse. In mezzo alla crisi della quale nessuno sapeva, Mauro era mio amico e io lo sapevo. Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più».

🇦🇷 WANDA RACCONTA LE PRIME NOTTI CON MAURO 🚨

Intervistata nella trasmissione #Rumis, #WandaNara ha raccontato le prime notti della storia con #MauroIcardi 😳#Wanda ha affermato che era amica con #Mauro, quando era separata in casa con #MaxiLopez (ha detto che dormivano in… pic.twitter.com/JwtMHd2SeF — surfasport (@surfasport) January 16, 2024

Il giorno dopo la notte di passione

Wanda Nara, nella sua intervista a Rumis, ha aggiunto: «Ricordo il dolore provato il giorno dopo, perché non ero abituata a dare il massimo. Prendevo ibuprofene ogni quattro ore».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA