Wanda Nara, Icardi è un lontano ricordo. Il nuovo flirt confermato su Instagram: «Mi ha regalato...»

Nonostante gli ultimi tentativi disperati di Mauro Icardi, Wanda Nara ha voltato pagina. La showgirl argentina, ormai sotto i riflettori del gossip da anni, ha annunciato sui social la sua separazione dal calciatore del Galatasaray e sempre sui social continua a fornire dettagli sulla sua nuova love story. Dopo tanti rumors e indiscrezioni, non sembrano esserci più dubbi: nella vita di Wanda Nara adesso c'è il rapper L-gante.

Lo scoop

A dare la notizia sulla nuova love story è stato il conduttore Pepe Ochoa che ha confessato: «Abbiamo finito di registrare con Juana Viale e Mirtha Legrand e vi consiglio di non perdere il programma domani sera perché L-Gante conferma la sua relazione con Wanda Nara». Il rapper in un'intervista esclusiva racconterà tutta la verità sul flirt con la showgirl argentina che da settimane sta appassionando gli amanti del gossip. Ma Wanda non poteva essere certo da meno e, su Instagram, rispondendo alle curiosità dei suoi follower, fa una rivelazione che non sembra lasciare più dubbi.

Il regalo più bello

Wanda Nara è sempre più attiva sui social network. Da quando la sua relazione con Mauro Icardi è entrata in crisi, la showgirl argentina è solita rispondere alle tante curiosità dei suoi tantissimi follower. Così, nella sua ultima sessione di risposte, un utente ha chiesto quale fosse il regalo più bello che ha ricevuto di recente. E la risposta è una vera e propria conferma al gossip che sta riempiendo le pagine dei giornali scandalisti d'olteroceano e non solo. «Una canzone, la più bella di tutte. Ma penso che non si deciderà mai a tirarla fuori», ha risposto Wanda Nara. Un chiaro riferimento a L-Gante che è un cantante molto amato in Sud America. Sembra proprio che Wanda Nara abbia voltato pagina definitivamente...

