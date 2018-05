Vincent Cassel, l'ex marito di Monica Bellucci si risposa: la sua compagna ha 31 anni meno di lui

Monica Bellucci: «Nella vita ho avuto fortuna. Weinstein? Le donne devono imparare ad essere indipendenti»

, ex marito di, si risposa: ilfrancese, infatti, ha deciso di convolare a nozze con la sua compagna, la modella, di 31 anni più giovane di lui.Ad annunciarlo è stato un post della, su: una foto di lei e Vincent e l'emoji di un anello. Secondo alcune indiscrezioni, la location delle nozze sarà sicuramente, nel Paese basco francese, dove Tina è nata e cresciuta e, soprattutto, dove è avvenuto il loro primo incontro, mentre i due facevano surf. «Vincent ancora me lo rinfaccia, ma io non sapevo chi fosse. Tutti lo salutavano, allora io gli ho chiesto: "Sei più famoso di Rihanna, che fai nella vita?"» - aveva dichiarato la giovane modella, che frequenta Cassel da quasi tre anni - «L'amore non si sceglie, ti travolge e con Vincent è andata così. Ho sempre apprezzato gli uomini più maturi, ma l'amore è arrivato quando non ce l'aspettavamo e lo abbiamo accettato. Cosa ci piace fare insieme? Ci sono cose che non posso rivelare, e poi lo sport, soprattutto surf e nuoto».Vincent Cassel è stato sposato con Monica Bellucci per 14 anni e dall'attrice umbra ha avuto due figlie: Deva, 13 anni, e Leonie, otto.