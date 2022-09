Victoria Beckham, l'appuntamento con David è sempre come la prima volta: il suo abito è impeccabile

A guardarla non si direbbe che nel 2024 compirà 50 anni. Eppure Victoria Beckham, nonostante le quattro gravidanze e il giro di boa del mezzo secolo quasi raggiunto, vanta ancora un fisico tonico, asciutto e allenato. Tanto da potersi permettere di indossare praticamente di tutto.

Victoria Beckham in perfetta forma per l'appuntamento galante con David Beckham

Lo dimostra il breve video tutorial pubblicato ieri dall'ex Spice Girl, che nel consigliare uno dei tanti prodotti della sua beauty routine sfoggia un abitino nero con profondo scollo a V, perfetto per questa fine estate.

La cantante e imprenditrice si è concessa ieri un'uscita romantica con il suo David Beckham e ha pensato bene di optare per un outfit elegante, ma non eccessivamente impegnativo, ideale per far risaltare l'abbronzatura e mettere in risalto i risultati dei suoi rigorosi workout, con muscoli scolpiti su braccia e addome. E il voto anche stavolta è da dieci.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 10:05

