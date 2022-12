Valentina Ferragni e l'allenamento sexy: «Finalmente ci sono riuscita»

di Redazione web

Valentina Ferragni come ogni influencer che si rispetti, condivide sui social molti momenti della propria vita. La sorella minore di Chiara Ferragni non ha mai nascosto di essere molto appassionata di pole dance, disciplina che pratica più volte alla settimana. In una delle ultime storie che ha postato, scrive: «Finalmente ci sono riuscita».

Valentina Ferragni e la figura "da ballerina"

Valentina Ferragni ha postato una storia Instagram in cui comunica ai propri follower che finalmente dopo tantissimo allenamento è riuscita a svolgere correttamente la figura della ballerina. L'influencer con la schiena e i piedi arrossati dal palo di pole dance, mostra i non banali passaggi per (quasi) fluttuare nell'aria.

Valentina Ferragni e le feste Natalizie

Valentina Ferragni vive e si allena a Milano ma ieri, domenica 18 dicembre, l'influencer con la famiglia e i nipotini Leone e Vittoria, ha trascorso la domenica a Villa d'Este a Cernobbio sul lago di Como. Valentina ha postato degli scatti natalizi sul proprio profilo Instagram.

