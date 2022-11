Chiara Ferragni, la sorella Valentina sfida la censura di Instagram: total black e effetto nudo

Valentina Ferragni sfida la censura di Instagram. La sorella di Chiara Ferragni ha condiviso una foto che di certo non è passata inosservata ai follower: con un trucco da vera dark lady, la 29enne ha lasciato tutti senza parole.

Sempre a passo con le tendenze del momento, Valentina ha indossato un top trasparente decisamente hot. Motivo per il quale per pubblicare la foto sui social ha dovuto usare due emoji per coprire i capezzoli, sposando la campagna «Free the nipples».

Il post di Valentina Ferragni

La relazione con l'ex compagno Luca Vezil è giunta al capolinea dopo dieci anni, e come ha spesso ribadito Valentina Ferragni, non è stata una scelta semplice. L'influencer è alle prese con la sua vita da single, ma dal punto di vista lavorativo prosegue tutto a gonfie vele.

Valentina, proprio come la sorella Chiara, ha un brand di gioielli che porta il suo nome. La moda è un mondo che le appartiene... e si vede. Per il weekend l'influencer ha sfoggiato tra le vie di Milano un look scintillante e decisamente glamour: pantaloni neri, tacchi a spillo e borsetta alla mano.

Per non passare inosservata, però, Valentina ha osato con un top a barca che ha lasciato le spalle completamente nude. Ricoperto di micro cristalli e completamente trasparente... anche sul seno.

Non poteva mancare la foto da pubblicare sui social, che ha riscosso enorme successo. Per evitare la censura di Instagram Valentina ha aggiunto due emoticon con i cuoricini bianchi. Ma la scelta non ha fatto impazzire gli hater, che si sono accaniti sotto il suo post: «Ma chi stai diventando? Sei peggio di tua sorella», ha scritto un utente.

