Valentina Ferragni e il ricordo del parto prematuro: «Voglio dare speranza, siamo dei piccoli grandi guerrieri»

Ci sono esperienze nella vita che segnano per sempre. Lo sa bene Valentina Ferragni, che sarebbe dovuta nascere a fine Marzo 1993 e che invece sua madre Marina partorì con tre mesi d'anticipo. Ieri, in occasione della Giornata mondiale della prematurità, la più piccola di casa Ferragni ha voluto condividere un ricordo della propria primissima infanzia, lanciando un messaggio di speranza a tutti i genitori che temono per la salute dei loro neonati.

Chiara Ferragni e Fedez a colloquio con le maestre di Leone: «Siamo sotto shock»

Valentina Ferragni e il tumore: «Non è stata una passeggiata». La cicatrice a un anno dall'operazione

Valentina Ferragni e il ricordo del parto prematuro: «Siamo dei piccoli grandi guerrieri»

«Oggi è la giornata mondiale dei bambini prematuri – esordisce la giovane influencer, condividendo alcuni scatti di quando era in fasce e venne affidata prima all'incubatrice e poi alle braccia della madre –. Come bimba prematura vorrei dare un po’ di speranza alle mamme e ai papà qua fuori che stanno soffrendo per i loro bimbi prematuri, ma noi siamo dei piccoli super eroi e combatteremo per la nostra vita».

Il post prosegue con il racconto della propria esperienza personale: «Io sono nata 3 mesi in anticipo, il 29 Dicembre 1992 ma sarei dovuta nascere a fine Marzo 1993, 890 grammi di forza e oggi, quasi 30 anni dopo, sono qui piena di vita. Siamo dei piccoli grandi guerrieri».

Un messaggio delicato, che arriva a pochi giorni dalla condivisione di un altro toccante ricordo, a un anno dalla rimozione del suo tumore, quello che in apparenza era sembrato un brufolo e che poi si rivelò essere un carcinoma basocelluare. Grazie a una corretta diagnosi l'influencer ha potuto procede con la rimozione e da allora prosegue l'impegno indefesso di Valentina per far conoscere l'importanza della prevenzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA