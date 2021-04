Uomini e donne, Sara Shaimi e il ritorno con Sonny Di Meo: «La tua gelosia, le mie mancanze…»

Sara Shaimi torna a parlare del suo ritorno di fiamma con Sonny Di Meo. Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”, per poi lasciarsi poco dopo che le telecamere del dating show condotto da Maria De Filippi si sono spente.

Uomini e donne, Sara Shaimi torna con Sonny Di Meo

L’ex tronista Sara Shaimi aveva scelto a “Uomini e donne” di cominciare una storia col corteggiatore Sonny Di Meo, ma poco i due hanno annunciato dal social la loro separazione. La distanza sembra essere servita perché Sara Shaimi e Sonny Di Meo, come hanno fatto sapere attraverso Instagram, sono tornati insieme cercando di superare le problematiche che li hanno allontanati. Sara Shaimi ha affrontato l’argomento sul settimanale “DiPiù”, sottolineando che gli impegni di lavoro e la gelosia del fidanzato hanno giocato un ruolo importante: “Le mie mancanze da una parte – ha spiegato - e la tua gelosia dall’altra hanno messo fine al nostro rapporto e in quei mesi che abbiamo passati lontani entrambi abbiamo capito che l’uno ha bisogno dell’altra (…) Ora ho capito che quella scollatura di troppo che indossavo quando tu non eri con me e che ti rendeva tanto geloso la potevo evitare. Ho capito anche che quella chiamata in più che mi chiedevi, in fondo, la volevo e la voglio anche io”.

