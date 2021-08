Uomini&Donne, la paura di Nicole Mazzocato: «Sparita per via di uno stalker, costretta a cambiare casa»

Lunghi momenti di paura per Nicole Mazzocato, perseguitata da uno stalker. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha raccontato la terribile esperienza vissuta dal suo account social: «Sono sparita per via di uno stalker - ha svalato ai follower - costretta a cambiare casa».

Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato sul social la sua brutta avventura con uno stalker, che l’ha perseguita e costretta a cambiare casa: «C’è stato un periodo - ha fatto sapere - in cui mi chiedevate perché ero sparita… Avevo uno stalker che aveva capito dove vivevo e che auto avevo (…) Si è presentato sotto casa mia, continuava a scrivere cose poco carine, è stato denunciato. Fortunatamente abitavo davanti ai carabinieri, ma sono comunque una ragazza che vive sola. Quando parcheggiavo la macchina avevo un tratto da fare a piedi…».

Nonostante il lieto fine, la paura per Nicole Mazzocato è stata grande: «Ti senti veramente impotente. Sentivo di non poter fare più nulla, perché qualsiasi cosa facessi, questa persona era convinta che la facessi per lui. Una Follia totale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 20:33

