Tommaso Zorzi: «Mi rimane pochissimo tempo..». Il brutto episodio in vacanza con Aurora Ramazzotti

Il racconto di Tommaso Zorzi ha dell'incredibile. Su Instagram, l'influencer ha raccontato ai fan il brutto episodio di questa mattina. Zorzi è in vacanza con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza alle Terme a Bormio, ma questa mattina la giornata non è cominciata bene. «Stava andando tutto discretamente bene quando, verso le 7 e mezza di questa mattina vengo svegliato da un forte dolore addominale. Mi rendo conto del pochissimo tempo rimasto, corro in bagno e inizio a vomitare. Mentre vomitavo mi rendo conto che dovevo anche andare di corpo» racconta tutto d'un fiato Zorzi. «Quindi che faccio, mi siedo sul water, inforco un cestino e che faccio? Mentre andavo di corpo, contemporaneamente vomitavo» continua l'ex vincitore del Gf Vip.

Leggi anche > Michelle Hunziker lascia i cagnolini in casa da soli (pochi minuti), quando torna rimane scioccata

«E mi dico: "Bè buongiorno anche a te Tommaso, tutto bene?"» prosegue ironicamente l'influencer. «Va avanti così fino a più o meno un'oretta fa. E' venuta la dottoressa, mi ha fatto una puntura e finalmente ho potuto cominciare la vacanza. Voi tutto bene?» conclude sarcasticamente Tommaso che ora sta molto meglio.

Amici in vacanza

Aurora Ramazzotti ha deciso di passare qualche giorno in pieno relax col suo Goffredo. E, per farlo al meglio, ha scelto la nuova struttura di QC Terme a Bormio. «Arrivati» scrive Aurora su Instagram pubblicando uno scatto allo specchio con un regalo speciale che il team le ha fatto trovare in camera: un coniglio celeste. La figlia di Michelle è incinta del suo primo figlio che nascerà a febbraio e la sua emozione è tanta. Volto sorridente ed emoticon con le lacrime: Aurora è felicissima del regalo appena trovato in camera, un omaggio al suo primo figlio che arriverà fra qualche mese. Ma Aurora e Goffredo non sono soli alle terme. Con loro c'è l'amico storico Tommaso Zorzi.

«The boys» scrive Aurora su uno foto che ritrae Goffredo e l'ex vincitore del Gf Vip. Uno di fronte all'altro sorridono, piedi in mezzo alla neve, guardano l'obiettivo del cellulare di Aurora che li fotografa dalla finestra della struttura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA