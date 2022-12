Aurora Ramazzotti, giornata di relax alle terme: non c'è solo Goffredo...

Relax alle terme. Aurora Ramazzotti ha deciso di passare qualche giorno in pieno relax col suo Goffredo. E, per farlo al meglio, ha scelto la nuova struttura di QC Terme a Bormio. «Arrivati» scrive Aurora su Instagram pubblicando uno scatto allo specchio con un regalo speciale che il team le ha fatto trovare in camera: un coniglio celeste. La figlia di Michelle è incinta del suo primo figlio che nascerà a febbraio e la sua emozione è tanta. Volto sorridente ed emoticon con le lacrime: Aurora è felicissima del regalo appena trovato in camera, un omaggio al suo primo figlio che arriverà fra qualche mese. Ma Aurora e Goffredo non sono soli alle terme. Con loro c'è l'amico storico Tommaso Zorzi.

«The boys» scrive Aurora sopra uno foto che ritrae Goffredo e l'ex vincitore del Gf Vip. Uno di fronte all'altro sorridono, piedi in mezzo alla neve, guardano l'obiettivo del cellulare di Aurora che li fotografa dalla finestra della struttura.

Il Natale

Pochi giorni fa, Aurora ha trascorso il Natale con i parenti e mamma Michelle non è mancata. La Hunziker ha dedicatp un dolce pensiero alla figlia Aurora Ramazzotti. La figlia della conduttice è in attesa del suo primo figlio e ha recentemente passato il Natale insieme a sua madre. Michelle ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae con Aurora mentre le accarezza la pancia.

Il commento

«Indescrivibile», commenta Michelle che non ha mai nascosto prima il suo desiderio e ora la grande felicità nel diventare nonna. Il fatto che Auri diventerà una mamma giovane come lo è stata la Hunziker per la figlia è qualcosa che riempie di gioia la futura nonna. Nel tenero scatto c'è l'unione di tre generazioni e la tenerezza di una futura nonna che si prende cura della figlia e del nipotino in arrivo. Per la Hunziker si tratta del primo maschietto della famiglia, visto che la donna ha avuto tre figlie femmine nel corso della sua vita. La prima, appunto, Aurora, a cui sono seguite Sole e Celeste. Sotto al tenero scatto sono piovuti i commenti di persone che si sono sciolte di fronte a tanta tenerezza e hanno fatto i più sentiti auguri alla famiglia.

