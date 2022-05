The Queen, la biografia sulla Regina Elisabetta: il segreto su Lady D (e l'alcol) spunta solo ora

LOLNEWS.IT - Mentre i sudditi inglesi si preparano a salutare la Royal Family e rendere omaggio a Elisabetta II per il Giubileo di Platino, la Regina 96enne si ritrova a dover combattere con una (un’altra) biografia non autorizzata: l’autore reale è Andrew Norton che in “The Queen” ha promesso di svelare “la donna dietro la corona”. Ecco cosa ha rivelato sul giorno in cui apprese dell'incidente di Lady Diana e sul divorzio da Carlo: l'aneddoto mai raccontato prima (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 14:55

