Giubileo di platino, tutti gli ospiti vip della regina Elisabetta

Il grande giorno si avvicina e il mondo si stringe attorno alla regina Elisabetta che a giugno festeggerà il Giubileo di Platino. ​Fulcro della celebrazione sarà il Platinum Party che si terrà a Buckigham Palace sabato 4 giugno e che vedrà la partecipazione di molti artisti.

Tra gli ospiti vip che allieteranno il pomeriggio della royal family ci saranno tante star della musica internazionale e diversi personaggi del mondo del cinema, della tv e dello sport. La conferma è già arrivata da Diana Ross, che si esibirà con una performance davanti al Victoria Memorial.

Ci saranno poi i Queen, i Duran Duran, il tenore italiano Andrea Bocelli, Elton John, Ed Sheeran e Stevie Wonder. Secondo Deadline, dovrebbero esserci inoltre David Attenborough, David Beckham e la tennista britannica Emma Raducanu. Tra le star della musica anche Alicia Keys, Hans Zimmer, Craig David e Niles Rodgers e direttamente dall'Eurovision 2022 anche il cantante britannico Sam Ryder.

I biglietti per partecipare all’evento sono stati estratti a sorte e il ballottaggio si è concluso oggi: sono 100mila i fortunati che potranno prendere parte all'evento dal vivo. Per tutti gli altri, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla Bbc One, mentre tramite Radio 2 sarà possibile ascoltare le performance degli artisti.

