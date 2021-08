Temptation Island 2021, Valentina Nulli Augusti dopo l’addio a Tommaso Eletti: «La mamma ha pianto due giorni»

Temptation Island 2021 ha sancito l’addio per la coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due infatti non hanno resistito al falò di confronto finale e Valentina ha deciso di uscire da sola dal programma a seguito del tradimento del fidanzato con la single Giulia Cerini.

Temptation Island 2021, Valentina Nulli Augusti dopo l’addio a Tommaso Eletti

Valentina Nulli Augusti era entrata a Temptation Island per via della gelosia del giovane fidanzato, Tommaso Eletti. Durante l’esperienza nel docu reality condotto da Filippo Bisciglia però è stato Tommaso a tradire la fidanzata con la tentatrice Giulia Cerini, spingendola durante il falò di confronto finale a decidere di uscire dal programma da single. Su Instagram Valentina è tornata sulla sua esperienza e sui successivi tentativi di Tommaso di ricomporre la coppia: «Si metteva a piangere – ha spiegato sul social - a pensare di entrare nel programma e vedermi con altri ragazzi. Follia pura, lui si è sentito tradito da me (…) Non sto più insieme a Tommy. Mi ha deluso troppo, non ho mai subito tradimenti. La verità è che non accetto le corna, non le contemplo. Lui è tornato, ma non mi fido più, non mi merita. Non farò la crocerossina, però non tolgo i post insieme perché abbiamo avuto una storia bella».

Reazione sorpresa anche da parte della mamma di Tommaso Eletti, che Valentina conosce molto bene: «La mamma era nera, delusissima, ha pianto due giorni. Io e lei abbiamo un rapporto molto bello, siamo anche coetanee. Parliamo di una donna molto intelligente. Dopo il programma mi ha detto che suo figlio ha sbagliato completamente, considerando anche quello che io ho fatto per lui».

