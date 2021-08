Gianmarco Tamberi, chi è la fidanzata Chiara: pochi giorni fa la proposta di matrimonio

Gianmarco Tamberi ha esultato per il trionfo a Tokyo 2020, ma non ha dimenticato di ringraziare la sua Chiara, la fidanzata che gli è stata accanto nei momenti difficili dell'infortunio. Ecco chi è Chiara Bontempi, la ragazza marchigiana legata alla medaglia d'oro italiana nel salto in alto. Di lei si è parlato moltissimo nelle ultime settimane.

Gianmarco Tamberi, chi è la fidanzata

Il capitano della nazionale italiana di atletica leggera è riuscito a realizzare il suo sogno e ai microfoni dei giornalisti ha menzionato la sua Chiara. La ragazza è nata nel 1995 ed è cresciuta ad Ancona. Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi sono fidanzati dal 2009. I due si sono conosciuti quando erano ragazzini e non si sono più lasciati.

È di pochi giorni fa il video che ha fatto il giro del web con la proposta di matrimonio di Gianmarco a Chiara. Una proposta di matrimonio emozionante che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 17:25

