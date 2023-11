Susan Sarandon cacciata dall'agenzia delle star di Hollywood: «Commenti contro gli ebrei». Cos'ha detto

di Marta Goggi

L'attrice premio Oscar Susan Sarandon è stata cacciata dalla Uta, principale agenzia delle star di Hollywood, per aver partecipato a un comizio pro-palestinesi a New York durante il quale ha fatto commenti giudicati anti-semiti.

Le parole delle donna

L'attrice ha detto che gli ebrei spaventati dopo gli attacchi del 7 ottobre stanno «avendo un assaggio di come ci si sente ad essere musulmani in America». Lo ha rivelato un portavoce dell'agenzia a Page Six, secondo cui fonti hanno riferito che diversi membri dello staff della Uta sarebbero rimasti estremamente feriti dai commenti dell'attrice 77enne, star di film di successo come «Thelma & Louise» e «Dead Man Walking», finita nelle ultime settimane sotto accusa per le sue affermazioni pro-Palestina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA