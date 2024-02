Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci stanno riprovando a Sanremo? Il dettaglio nelle storie Instagram non sfugge ai fan

di Dajana Mrruku

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si erano lasciati durante l'estate a causa di alcune voci, poi confermate da video e foto, del tradimento di lui con una sua ex fidanzata durante una vacanza a Ibiza. I due sono stati ospiti di Silvia Toffanin in diverse puntate per raccontare le loro versioni dei fatti e il dj aveva chiesto più volte scusa, ma la modella non aveva la minima intenzione di tornare con lui, nonostante i due avessero una figlia di pochi mesi, Celine.

Ed è stata proprio la piccola a farli riunire nelle ultime ore.

Sophie e Alessandro, insieme per amore di Celine

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno trascorrendo qualche giorno insieme a Sanremo. L'influencer è un'inviata speciale di Chi Magazine per il Festival di Sanremo e ha deciso di portare con sé anche la figlia Celine, mentre Alessandro Basciano potrebbe aver deciso di raggiungere l'ex compagna per aiutarla a tenere la figlia mentre lei deve lavorare e fare le interviste agli artisti in gara.

Poche ore fa, il dj ha condiviso uno scatto della piccola Celine su un divano rosso e appaiono le mani curate della mamma Sophie.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 15:36

