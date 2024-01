Giulia Salemi, Capodanno da sola a Miami. Il mistero dell'assenza di Pierpaolo Pretelli

di Dajana Mrruku

Giulia Salemi è volata a Miami per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. «Capodanno in America non era nei piani, è successo», ha detto l'influencer in una storia su Instagram mentre partiva da sola, accompagnata dalla sua agente e due membri del suo team. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto Pierpaolo Pretelli che, solo qualche giorno prima le aveva fatto una bellissima sorpresa in occasione del loro terzo anniversario di fidanzamento. Eppure, sembra essere scomparso nuovamente. Cosa sarà mai successo? Andiamolo a scoprire insieme.

Giulia Salemi, il capodanno a Miami

«I piani a volte cambiano all’ultimo ed eccomi qua a Miami a festeggiare l’ultimo dell’anno..

La sorpresa di inizio anno

Giulia Salemi ha condiviso con i suoi follower nel canale segreto del broadcast l'arrivo del fidanzato Pierpaolo Pretelli in America da lei. Nessuna crisi dunque tra i due che si sono ritrovati a trascorrere il Capodanno separati forse a causa degli impegni di lavoro.

