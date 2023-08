«Sonia Bruganelli, sembri l'orso Yoghi». La moglie di Paolo Bonolis smaschera l'hater e risponde così

di Redazione web

Sonia Bruganelli si è ritrovata a doversi difendere da una donna che l'ha attaccata ripetutamente. Le offese subite, per l'opinionista tv, rappresentano un fenomeno ben più ampio e grave. La protagonista della vicenda è una signora adulta che a Sonia Bruganelli ha scritto: «Sembri l'orso Yoghi», si legge in un commento alla stories di Instagram in cui la moglie di Paolo Bonolis improvvisa un balletto. E ancora: «La cafonaggine viene sempre a galla. Sei imbarazzante».

I ripetuti insulti hanno portato l'opinionista a scegliere di "smascherare" l'hater alla quale ha risposto così.

La risposta all'hater

«A vederla così sembrerebbe una signora serena e felice della sua vita.

