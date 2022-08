Simona Ventura incanta ancora in spiaggia: bikini da urlo a Rimini e pioggia di like FOTO

Simona Ventura incanta ancora in spiaggia. La presentatrice torna su Instagram con un nuovo video in costume, che mette in risalto la sua bellezza, sempre intatta nonostante i 57 anni. La filosofia della body positivity è stata sposata in toto da Simona (così come da Nancy Brilli e Valeria Graci), che si mostra senza filtri sulla spiaggia di Rimini, sempre solare e sorridente, sprappando migliaia di like. Come Nella città romagnola ha condotto "La Terrazza della Dolce Vita", il salotto culturale di incontri ideato e curato insieme al compagno, Giovanni Terzi. L'ultimo appuntamento si è tenuto il 10 agosto. E adesso solo ferie, in attesa del prossimo progetto.

Il programma su Rai2

Simona Ventura è pronta a tornare nel DayTime Rai. Il programma "Citofonare Rai2", condotto insieme a Paola Perego, è stato confermato senza idugi. Le due presentatrici si ritroveranno ogni domenica insieme a nuovi ospiti con l'obiettivo di raccontare la tipica domenica degli italiani.

