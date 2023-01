Harry e il commento sui capelli di William: «Non somigli più a mamma Diana». Il fratello irritato

di Redazione web

Il principe Harry continua a dare scandalo con le sue scottanti rivelazioni. Il prossimo martedì 10 gennaio, la sua autobiografia intitolata "Spare" sarà disponibile in tutte le librerie. Al suo interno ci sono le verità di Harry, il secondogenito della famiglia reale, verità scottanti che riguardano quasi interamente i membri della sua famiglia tra cui anche il principe William del quale Harry racconta più episodi. Un in particolare.

Harry, l'autobiografia fa tremare il palazzo. La lite con William, la cocaina, il padre Carlo: tutte le anticipazioni

«Ho sniffato cocaina quando avevo 17 anni. L'uniforme nazista? Colpa di William e Kate»

Harry: «William mi ha sbattuto a terra dopo la lite con Meghan Markle». Cosa è successo

I capelli di William

Secondo il principe Harry la caduta dei capelli di William starebbe peggiorando con il tempo. Nel libro "Spare", il Duca di Sussex scrive che dopo il funerale del Principe Filippo, lui e William hanno avuto un confronto e proprio in quel contesto ha potuto notare il diradamento della cute del futuro re.

La "sbidita" somiglianza con Lady Diana

Il principe Harry inoltre, accenna a come secondo lui William abbia perso quella somiglianza con la mamma Lady D, che tanto lo aveva caratterizzato da bambino. Il libro in uscita è attesissimo da tutto il mondo: al suo interno sarebbero contenute rivelazioni scottanti sulle quali Buckingham Palace non si è ancora espresso. Fonti vicine a Palazzo sarebbero però sicure che il principe William avebbe espresso irritazione per i contenuti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA