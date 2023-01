Il principe Harry choc: «Ho sniffato cocaina quando avevo 17 anni. L'uniforme nazista? Colpa di William e Kate»

di Redazione web

Dall'autobiografia del principe Harry emergono particolari sorprendenti sul suo passato: nel libro, dal titolo Spare - Il minore, ammette di aver fatto uso di cocaina quando aveva 17 anni, secondo quanto riporta Sky News che riporta anticipazioni dell'opera. «Certo che in quel periodo prendevo cocaina - si legge nel libro -. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata ancora un po'». «Non è stato molto divertente, e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri, ma mi ha fatto sentire diverso, e quello era il mio obiettivo principale», aggiunge.

Harry, rivelazione choc: «Rivoglio indietro mio padre e mio fratello, mi hanno tradito. Non doveva finire così»

Lady Diana, all'asta la croce Attallah: il gioiello misterioso della principessa riapparso dopo 35 anni

L'uniforme nazista: «William e Kate mi dissero di indossarla»

«L'uniforme nazista? Furono William e Kate a dirmi di indossarla», dice poi scaricando sul fratello William e sulla cognata Kate parte della responsabilità dello scandalo dell'uniforme nazista indossata dal duca di Sussex quando aveva 20 anni, riporta il New York Post citando alcune fonti. Nella sua autobiografia Harry racconta i dettagli dell'episodio spiegando che il principe del Galles e sua moglie gli avrebbero detto di indossarla e poi avrebbero riso. Nel libro Harry ricorda che era indeciso fra l'uniforme da pilota o l'uniforme nazista. «Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensavano. Mi hanno detto l'uniforme nazista», racconta Harry nel libro, secondo il New York Post.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA