Flavia Pennetta, così è nato l'amore con Fognini: «Ci guardavamo, ma eravamo fidanzati...»

L'ex tennista Flavia Pennetta racconta a Verissimo come è nata la sua storia d'amore con il collega Fabio Fognini. A Silvia Toffanin l'atleta brindisina ha raccontato: «A un certo punto, non saprei dire quando, il suo sguardo è cambiato, ci cercavamo tanto ma eravamo tutti e due fidanzati. Sono stata io a fare la prima mossa».

Flavia Pennetta, come è nato l'amore con Fabio Fognini

Su Canale 5 l'ex tennista ha svelato: «Eravamo molto amici, Fabio era tropo rispettoso nei miei confronti, forse aveva paura di prendere un palo per questo non prendeva mai l'iniziativa. Poi un giorno gli ho chiesto di avvicinarsi e improvvisamente l'ho baciato». Un vero e proprio colpo di fulmine, culminato con le nozze: «È iniziata così la nostra storia. Ci siamo sposati ad Ostuni, è stato tutto molto veloce, vorrei risposarmi con lui per rivivere quei momenti bellissimi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 08:55

