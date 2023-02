Paris Hilton: «Prima di mio marito pensavo di essere asessuata». Ma nel 2004 diventò celebre con un sextape

di Redazione web

Paris Hilton si è lasciata andare a una lunga confessione alla rivista Harper's Bazaar alla quale ha raccontato gran parte della sua vita amorosa: dai primi (molto famosi) fidanzati fino ad arrivare al matrimonio con il marito Carter Reum. L'ereditiera più famosa del mondo ha detto: «Pensavo di essere asessuata, invece è cambiato tutto non appena ho incontrato mio marito».

L'intervista di Paris Hilton

Paris Hilton ad Harper's Bazaar ha parlato dei suoi amori passati definendoli come "strani": «Tutto ciò che riguardava il sesso mi faceva paura. L'unica cosa per cui ero davvero portata, erano i baci ma ai miei partner non bastavano e proprio perché io non volevo toccare la sfera sessuale, le mie storie finivano. Pensavo di essere asessuata ma poi, quando ho incontrato mio marito non mi sono più posta questi problemi». Paris Hilton e il marito Carter Reum hanno da poco avuto un bambino da mamma surrogata.

In molti, dopo avere letto, quest'intervista si saranno ricordati del famoso video porno che Paris Hilton girò con l'ex fidanzato Rick Salomon. Uno dei primi sextape di sempre, diventato di dominio pubblico nel 2004, e all'epoca messo addirittura in vendita in dvd: una specie di OnlyFans ante litteram. E proprio a proposito di quel filmato - intitolato 'A night in Paris' - alcuni utenti sui social hanno ironizzato: «Altro che asessuata....».

