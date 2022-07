Paola Egonu ha un nuovo amore (e stavolta è un uomo): «Amo le persone, il genere non conta»

Un nuovo amore per Paola Egonu. La stella del volley azzurro al femminile, infatti, ha trovato l'amore con un collega: si tratta di Michal Filip, 27enne pallavolista polacco che gioca in Turchia.

Paola Egonu, la campionessa di volley fa coming out: ecco il bacio alla fidanzata a bordo campo

Paola Egonu, chi è il nuovo amore

La 23enne stella del volley azzurro ha trovato un nuovo amore in Michal Filip. Si tratta di un collega che gioca in Turchia: lo scorso anno militava allo Yeni Kiziltepe, nella prossima stagione sarà al Develi Belediyespor. La coppia si è concessa qualche giorno di relax in Sardegna, come testimoniano le tante foto pubblicate su Instagram dall'azzurra di origini nigeriane e dall'atleta polacco. E connazionale della ex di Paola Egonu.

Paola Egonu: «A me piacciono le persone»

Nel 2018, Paola Egonu aveva rivelato di aver avuto una storia omosessuale con una ex compagna di squadra: si trattava della polacca Katarzyna Skorupa, 14 anni più di lei. Poi, più recentemente, in un'intervista a Oggi aveva rivelato di avere una nuova relazione: «Non chiedetemi se è uomo o donna, non ha importanza. A me piacciono le persone, il genere conta poco. Sono innamorata, felice e spaventata. Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte».

Paola Egonu e Michal Filip insieme in Turchia

La coppia si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, poi sarà costretta nuovamente a separarsi. Perché dopo la storica vittoria in Nations League, Paola Egonu è chiamata nuovamente a guidare le azzurre del ct Mazzanti: a Cavalese (Trento) l'attende il ritiro con la nazionale in vista della prima fase del Mondiale, a settembre in Olanda. Poi, però, i due pallavolisti si ritroveranno in Turchia, dove si sarebbero conosciuti: Paola Egonu, infatti, nella prossima stagione giocherà con il Vakifbank Istanbul.

