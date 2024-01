Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si lasciano: «Nessun tradimento. Abbiamo caratteri e vite troppo diverse»

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è stata l'ex Madre Natura che ci tiene a precisare che non ci sono stati tradimenti, ma solo vite troppo diverse e incompatibili. I sospetti sulla fine del fidanzamento aleggiavano già da qualche giorno, soprattutto in seguito al compleanno di lei, passato in solitaria: non un'interazione social, nè una dedica speciale e, soprattutto, lei aveva smesso di seguirlo sui social e aveva tolto le foto insieme.

Paola ha pubblicato una storia per annunciare la fine della relazione.

L'annuncio sui social

Paola Di Benedetto ha fatto sapere della fine della storia con il calciatore Raoul Bellanova tramite il suo profilo su Instagram: «Ciao a tutti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA