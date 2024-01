Paola Di Benedetto, finita con il fidanzato Raoul Bellanova? I dettagli social che svelano la (presunta) rottura

Paola Di Benedetto ha compiuto 29 anni oggi, 8 gennaio. Questo è stato un compleanno molto importante per lei perché arriva in un momento di bilanci e riflessioni. Non è iniziato nel migliore dei modi perché Madre Natura ha la febbre alta e quindi si trova a riposo a casa sua, dai suoi familiari: «A dire la verità avevo in programma una “serata” un po’ diversa. Ma quasi una settimana fa la febbre (pure alta, eh!) si è impossessata del mio corpo e ad oggi non ne vuole sapere di andare via», ma questo non l'ha fermata dallo spegnere le candeline e fare un breve bilancio della sua vita.