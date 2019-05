Paola Caruso e le due mamme: «Mi sento frastornata, ma sto mettendo a posto i tasselli della mia vita»

Mercoledì 15 Maggio 2019, 20:31

Dopo la nascita del suo primo figlio, Michelino,ha ritrovato anche la suabiologica, Imma. La showgirl, ex isolana e lanciata dal programma “Avanti un altro” di Paolo Bonolis, negli ultimi tempi ha avuto molte emozioni: “Mi sento frastornata, ma sono anche contenta perché sto mettendo a posto tutti i tasselli della mia vita”.Ritrovare la mamma biologica è stata infatti una grande sorpresa (“Ne ho viste di tutti i colori in vita mia - ha spiegato a "Diva e donna" - e non ci ho creduto fino alla prova del Dna. Anche perché è diversa la prospettiva da mamma o da figlia. Ora che sono mamma so che c'è un legame particolare e capisco che un cuore di mamma le cose le sente”) e ha subito avvertito la madre adottiva, Wanda: “Sì, e da figlia avevo paura di farla soffrire, mio padre è morto e lei ha solo me. Lei mi ha cresciuto e la amo. D'altra canto non posso incolpare Imma perché lei non mi ha abbandonato.Mi sento frastornata, ma sono anche contenta perché sto mettendo a posto tutti i tasselli della mia vita e col tempo troverò un equilibrio. Si è mosso un ingranaggio e ci sarà nuova felicità per tutti. Devo ringraziare Barbara D'Urso, ha fatto miracoli per me”.Intanto non ha più contatti con Francesco Caserta, papà del piccolo: “Non voglio sentirlo nominare quest’uomo. Mai una chiamata per sapere come sta suo figlio. Non lo ha riconosciuto e non voglio che lo faccia”.