Non è la Rai, Pamela Petrarolo mamma per la terza volta: è nata Futura

Pamela Petrarolo è diventata mamma per la terza volta. Pamela Petrarolo, ex stellina di “Non è la Rai” ha annunciato da Instagram di aver dato alla luce la sua terza figlia, Futura.

Leggi anche > L'Eredità, Massimo Cannoletta aveva già partecipato al programma

Dal social Pamela Petrarolo ha postato una foto che la vede insieme alla figlia appena nata, seguita dalla didascalia: “Benvenuta al Mondo Futura.... Sei il miracolo più bello del mondo... La tua Mamma.... 3 figlie Femmine ...mi sento Forte accanto a voi ....Ps: Futura, ti confido una cosa... Tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo🥰 #Love #family #life #futura #instagram #instamoment. 6/12/20 3260 kg di Amore...❤️🙏”.

La piccola è nata dalla relazione di Pamela con Giovanni Pea (che ha “ha pianto come un bimbo”) : la coppia ha già due figlie femmine, Angelica e Alice.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA