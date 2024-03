Noemi Bocchi, l'ex marito Mario Caucci a processo per maltrattamenti e mancato mantenimento: chiesti 5 anni e mezzo

di Redazione web

Cinque anni e mezzo di carcere. Questa è la condanna chiesta dalla Procura di Roma per Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti. Caucci è a processo a Roma per maltrattamenti e mancato mantenimento.

La denuncia di Noemi Bocchi all'ex marito

Il procedimento, che si svolge a porte chiuse dopo la richiesta dei legali di Bocchi e accolta dai giudici per garantire la riservatezza dei testimoni e delle audizioni, è nato da una denuncia presentata nel 2019 dalla donna, parte offesa. La sentenza è prevista a giugno.

La lite e la denuncia

Il processo parte da una lite furibonda avvenuta per motivi di gelosia, scoppiata in piena notte con l'uomo che suonava il citofono e la ragazza che aveva paura. Noemi, quella notte, non era sola in casa. Cinque amici si sono presentati a testimoniare sui fatti, avvenuti cinque anni fa, quando la storia con Totti non era ancora iniziata, ma Noemi e Caucci già non abitavano più insieme.

Al 2012 risale il matrimonio tra i due. Caucci è il padre dei due figli di Noemi Bocchi, che adesso vivono insieme a Francesco Totti nella nuova casa che i due hanno preso a Roma Nord.

