Totti, Noemi Bocchi rompe il silenzio e replica alle accuse dell'ex marito: la frecciatina sui social

Noemi Bocchi è uscita allo scoperto. Dopo mesi di silenzio, la nuova compagna di Francesco Totti ha deciso di replicare pubblicamente alle insinuazioni lanciate dall'ex marito Mario Caucci, il quale in un'intervista rilasciata al settimanale Chi ha riservato delle affermazione non proprio piacevoli, motivo per il quale la Bocchi dopo mesi di silenzio, non dando adito alle voci che circolavano in rete, ha fatto un'eccezione.

Cosa è successo

Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, ha lanciato un'intervista bomba al settimanale di Alfonso Signorini facendo emergere i lati oscuri della nuova compagna del Pupone: «Noemi sa perfettamente cosa vuole e come ottenerlo…», ha riferito insunuando che Noemi ha la capacità di manipolare gli uomini per raggiungere tutti i suoi scopi.

L'imprenditore romano ha rivolto delle frasi spiacevoli alla donna con cui ha condiviso più di 11 anni insieme. Ed ecco che Noemi Bocchi si fa avanti, rompendo il silenzio tramite una storia Instagram, non visbile a tutti perché la donna ha un profilo privato, aperto solo agli amici fidati.

A recapitare questa informazione è stata la testata Vanity Fair: «Grazie per questi 10 anni unici», ha scritto la Bocchi con una musica da circo come colonna sonora e da una serie di emoji con le risate, come a voler sottolineare che Caucci stia omettendo qualcosa sulla loro relazione solo per ottenere consenso pubblico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 08:24

