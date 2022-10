Noemi Bocchi in tribunale per il processo all'ex: «Lite furiosa in piena notte». E lei va via infastidita

La nuova fidanzata di Francesco Totti, la 34enne Noemi Bocchi, è apparsa in tribunale a Roma in un processo in cui è parte offesa. E l'uomo sul banco degli imputati è Mario Caucci, patron del Tivoli calcio ed ex marito di Noemi: il processo, spiega Michela Allegri sul quotidiano Il Messaggero, parte da una lite furibonda avvenuta per motivi di gelosia, scoppiata in piena notte con l'uomo che suonava il citofono e la ragazza che aveva paura.

Noemi, quella notte, non era sola in casa. Cinque amici si sono presentati a testimoniare sui fatti, avvenuti quattro anni fa quando la storia con Totti non era ancora iniziata, ma Noemi e Caucci già non abitavano più insieme. L'udienza si è svolta a porte chiuse, e la nuova compagna dell'ex capitano della Roma, all'uscita dall'aula, non ha voluto parlare: «Mi state tormentando, sono offesa, non vogliamo dichiarare niente». Silenzio anche da Caucci, ma da entrambe le parti filtra grande attenzione nel non parlare di questa storia, anche per tutelare i figli, spiega ancora Il Messaggero.

Ieri l'arrivo di Noemi a Piazzale Clodio non era passato inosservato: l'udienza è iniziata intorno alle 13, quando due amici e tre amiche della donna sono stati sentiti come testimoni. In jeans e felpa nera, la giovane è arrivata in tribunale ed è stata subito riconosciuta: d'altronde da mesi il suo viso è sulle pagine delle riviste, da quando lo stesso Totti ha confermato la relazione. Ma il processo che la vede come parte offesa fa parte di un passato che la Bocchi vuole archiviare in fretta, anche per tutelare i figli.

