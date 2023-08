Nima Benati in lacrime per la scomparsa: «Vi prego aiutatemi, non potrò abbracciarlo mai più»

di Redazione web

La fotografa di moda Nima Benati è molto conosciuta nel settore grazie ai suoi servizi fotografici per Vogue, Vanity Fair e per i set alle celebrità, da Chiara Ferragni ad Aurora Ramazzotti. La giovane è nata e cresciuta a Bologna, ma ben presto Milano l'ha adottata per far sbocciare il suo talento.

Nelle ultime ore ha pubblicato alcune storie Instagram in cui, disperata in lacrime, chiedeva aiuto ai suoi follower. Andiamo a capire meglio cosa è successo.

Nima Benati e il messaggio in lacrime

Nima Benati ha raccontato nelle sue storie Instagram di star vivendo un momento molto delicato e terribile per lei. Il suo gatto, Bartolo è scomparso e non si trova più. Ha cercato di mandare un appello ai suoi follower di Bologna.

«Mi sento un'idiota a fare questo video, ma penso che io debba provarci. Bartolo è sparito, vi avevo detto che era in campagna con i miei. Ma è sparito, i miei dicono che hanno cercato in tutto il paese, non è morto. Lo conoscevano tutti qui, si faceva accarezzare da tutti. Forse un turista l'ha preso perché ha pensato che fosse scappato. Bartolo è riconoscibile, è un gatto bianco, con il pelo liscissimo e gli occhi color giada. Aiutatemi vi prego. Bartolo è stato preso da qualcuno al 100%. Aiutatemi perché è come se fosse mio figlio, l'unica costanza della mia vita».

In molti hanno cercato di aiutare la fotografa che offriva anche la ricompensa a chi lo riporta. Per adesso non ci sono ancora notizie, ma i fan restano in attesa insieme a Nima Benati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 16:19

