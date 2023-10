Natalia Paragoni: «Ecco la prima volta che vedete Ginevra». La reazione di Andrea Zelletta

di Redazione web

Natalia Paragoni ha deciso di mostrare per la prima volta il volto di sua figlia Ginevra. Come molti personaggi del mondo dello spettacolo e influencer, è spesso difficile separare la vita privata da quella pubblica e lavorativa, soprattutto quando amore e figli nascono in un contesto che ha visto la coppia composta da lei e il suo compagno Andrea Zelletta, formarsi sotto i riflettori di Uomini e donne.



Oggi, però, l'ex corteggiatrice ha deciso di mostrare la faccia della piccola. Come l'avrà presa Andrea Zelletta? Scopriamolo insieme.



«Ed io muoio ❤️», è il commento del papà della piccola Ginevra, nata lo scorso agosto.

I due, però, pare abbiano cambiato idea e oggi, il volto della piccola è stato presentato ai fan che hanno riempito di complimenti Natalia Paragoni e Andrea Zelletta per la bellezza della bimba.

