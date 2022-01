Morta l'allenatrice di polo di William e Harry: al funerale il duca di Cambridge è solo

Il principe William ha detto addio a Claire Tomlinson la sua amata ex insegnante di polo morta a 77 anni. Al funerale celebrato nella chiesa di St Mary a Tetbury in Inghilterra hanno partecipato circa 200 persone tra parenti e amici, ma William era il solo rappresentante della famiglia reale. Non c’era la moglie Kate, i figli né tantomeno il fratello Harry che imparò a giocare a polo proprio con Tomlinson. Come riporta il Daily Mail, i figli dell’allenatrice, definita pioniera dello sport in campo femminile, Luke e Mark sono buoni amici di William e Harry tanto da essere tra gli invitati in entrambi i matrimoni dei principi.

Ma evidentemente solo William ha creduto importante partecipare alla cerimonia per testimoniare l’affetto che provava per la donna che gli ha insegnato, nonostante sia mancino, ad amare uno sport che può essere praticato solo con la mano destra. Harry e William erano entrambi appassionati giocatori di polo, come il loro padre Carlo e il defunto nonno, il principe Filippo. Tomlinson ha imparato a giocare a polo grazie a suo padre a 15 anni ed è stata la giocatrice di polo britannica più famosa e la prima donna a competere contro gli uomini. Una pioniera appunto con una fama che la precedeva tanto che Carlo le chiese di insegnare a William e Harry nel suo club di polo quando erano piccoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 22:53

