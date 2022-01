Harry e Meghan insoddisfatti della villa da 12 milioni di euro: trasferimento in vista

Nuova casa in vista per Harry e Meghan. I duchi di Sussex infatti non sarebbero soddisfatti dell'attuale dimora a Montecito in California, una villa da 12 milioni di euro circondata da un parco con piscina, campi da tennis, spa che si affaccia sull'oceano. Nonostante sulla carta la villa sia il sogno di tutti, il principe Harry e Meghan vorrebbero trovarne un'altra con una posizione migliore e forse più adatta alla famiglia dopo la nascita della secondogenita il 4 giugno scorso. La coppia però non sarebbe intenzionata ad abbandonare il quartiere nella contea di Santa Barbara dove si sono trasferiti 18 mesi fa e lasciare i vicini di casa tra cui Oprah Winfrey, Tom Cruise ed Ellen DeGeneres.

I Sussex hanno acquistato la proprietà statunitense da un uomo d'affari russo nel giugno 2020, riporta il Mirror. Oltre alle nove camere da letto, la casa ha 16 bagni, una sala da tè e un parco giochi privato. C'è anche una biblioteca, un ufficio, una sala cinema, una per i giochi, una cantina e un garage per cinque auto. A tutto questo si aggiunga una guest house separata con due camere da letto e due bagni per accogliere gli invitati. Ciò nonostante i Sussex cercano qualcosa che li soddisfi di più.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 16:45

