Fedez, il piccolo Leo "sgrida" il padre: «Non si dicono le parolacce» IL POST

«Un figlio che educa il padre». Ancora una volta i Ferragnez fanno parlare di sè. Su Instagram, Fedez ha pubblicato un video in cui il piccolo Leone lo rimprovera per le parolacce dette: «Non si dicono quelle cose papà» dice il primogenito dei Ferragnez. E ancora con tono minaccioso: «Io non la ripeto, non posso, ma tu non le devi dire» alludendo alla parola poco consona al bon ton, pronunciata dal padre.

Rivolgendosi, poi, alla madre Chiara Ferragni, Leone dice: «Mamma, è vero che papà non può dire le parolacce?» e dall'altro lato si sente:«Nessuno dovrebbe dirle, amore» risponde l'influencer. Paradossale ma vero: il piccolo Leo "insegna" l'educazione a papà Fedez.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 21:49

