Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, dalla crisi alla convivenza: «Andiamo a vivere in campagna»

Dopo aver attraversato une lontananzasono tornati insieme e ora sono pronti alla convivenza. L’, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, si trasferirà per amore dell'ex tronista nella campagna vicino a Piacenza.Ad annunciarlo la stessa Mercedesz ospite a “”, condotto dall’indaffaratissima Barbara d’Urso. La scelta del posto dove vivere era stata alla base della loro temporanea separazione, ma ora ogni problema sembra risolto.La Henger infatti lascerà la Capitale per luoghi bucolici: “Abbiamo risolto la litigata e ha vinto lui andiamo a vivere a Piacenza. Sarà un grosso cambiamento. Poi non proprio Piacenza, in campagna. I miei cani sono felicissimi e lo sarò anche io, ne sono sicura. Io mi adatto più facilmente rispetto a lui, questa cosa la so, l’ho capita e secondo noi è la decisione migliore”.