Camion dei traslochi alla Casa Bianca: scoppia ironia su Melania Trump e l'esito delle elezioni USA

Il mondo segue con il fiato sospeso l'esito delle elezioni americane, che decideranno chi sarà l'uomo più potente del mondo per i prossimi quattro anni: sarà ancora il controverso Donald Trump, il tycoon prestato alla politica, o il più affidabile ma meno carismatico Joe Biden? Al momento non è ancora dato saperlo e forse ci vorrà il resto della settimana per stabilirlo. Su Twitter però c'è chi ha condiviso un video che mostra un camion dei traslochi fermo davanti alla Casa Bianca e si dice certo che Melania stia già facendo il trasloco!



Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 12:02

