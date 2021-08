Meghan Markle compie 40 anni: la festa in corso di organizzazione prevede pochi invitati e un sontuoso buffet

Mancano pochi giorni al 4 agosto, giorno in cui la duchessa di Sussex, Meghan Markle, compirà 40 anni. Per festeggiarli, secondo quanto riporta il Mirror, starebbe organizzando una sontuosa festa con 65 ospiti nella villa californiana di Montecito.

Da quanto scritto su The Sun, tra gli invitati ci sarebbero amici e star della televisione, tra cui Oprah Winfrey. Quest'ultima, celebre per le sue feste sfarzose, avrebbe suggerito a Meghan di assumere un party planner d'eccezione: Colin Cowie.

Cowie è noto per la sua stravaganza anche nel lavoro: ha organizzato feste per personaggi famosi come Jennifer Aniston, Tom Cruise e Kim Kardashian.

Le indiscrezioni, inoltre, riportano che per non strafare, Harry avrebbe ordinato una torta dal fornaio locale "Posies & Sugar", specializzata in dolci floreali, decorati con rose, iris, genziane o margherite. Ma non sarà una festa da veri "reali", a conferma del cambiamento radicale di Meghan e Harry: gli ospiti potranno godere liberamente del grande buffet con cibi e vini di provenienza locale.

