Mauro Icardi, pipì con un gorilla in vacanza con Wanda Nara: il video virale

Dopo una stagione molto complicata sia sul campo che fuori, Mauro Icardi si gode le vacanze insieme a sua moglie Wanda Nara. Archiviato il Wandagate, il tradimento con Eugenia La China Suarez e una stagione al Paris Saint Germain fatta di tante panchine e poche soddisfazioni, ecco che l'ex Inter si gode le vacanze avventurose in Ruanda con Wanda. Una vacanza a contatto con la natura e con i gorilla, con i quali Maurito condivide un momento molto intimo.

Insieme si godono l'escursione tra i gorilla, un'esperienza «unica e indimenticabile», come la definisce il calciatore sui social postando le immagini. E, tra le tante foto e video che condivide, c'è anche il racconto di un suo personalissimo momento da brivido: quando fa pipì tra le frasche della giungla, con il primate che lo osserva con curiosità da molto vicino.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono incantati dalla natura del Ruanda e la loro esperienza con i gorilla li lascia senza fiato. Raccontano sui social ogni momento, condividendo le immagini degli animali immersi nel loro habitat. E quando la natura chiama, Icardi non può proprio fare a meno di svuotare la vescica. Così come se niente fosse, con un primate di circa 160 Kg a fianco, decide di fare pipì attirando l'attenzione del suo nuovo amico.

La coppia ha festeggiato i 7 anni di matrimonio pochi giorni fa e sicuramente il viaggio in Africa è anche un modo per lasciarsi alle spalle la crisi che li ha colpiti lo scorso inverno e tutti gli strascichi e il clamore nati successivamente. Wanda Nara posa in bikini a bordo piscina e non rinuncia agli accessori firmati neanche in mezzo alla giungla in versione esploratrice.

I due stanno ricaricando le pile, immersi nella natura incontaminata, in vista di un'estate davvero calda dal punto di vista del calciomercato estivo. Wanda Nara, moglie ma anche agente di Icardi, dovrà trovare un club che punti sul calciatore, senza magari ridurre troppo l'ingaggio faraonico che finora ha percepito all'ombra della Tour Eiffel.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 20:50

