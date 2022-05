Tommaso Zorzi e Goffredo Cerza, continua il "non rapporto" con il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Amicizia e amore non sempre viaggiano sugli stessi binari. Lo sanno bene Tommaso Zorzi e il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, che a quanto pare non si parlerebbero da tempo. A riportare l'indiscrezione è stato il nuovo portale The Pipol Gossip che ha rivelato che tra il vincitore del GF Vip 5 e il fidanzato della figlia della Hunziker, una delle migliori amiche dell’influencer milanese, non scorrerebbe buon sangue. Sembra infatti che il gelo fra i due sia di vecchia data e non si parlino da anni.

Anche sui social, infatti, Goffredo non segue Zorzi e viceversa. The Pipol Gossip ha spiegato di essere entrato in contatto con fonti vicine a Zorzi le quali hanno parlato di un ‘non’ rapporto tra lui e il fidanzato della Ramazzotti. Blindato invece il legame tra l’influencer meneghino e Aurora.

In passato, anche Tommaso e Aurora sono stati lontani. Il legame ha ripreso quota dopo la partecipazione di Zorzi al Grande Fratello Vip 5. In quel frangente, l’influencer ha riflettuto circa le sue scelte, ribadendo a più riprese di voler recuperare il rapporto con la conduttrice. E così è stato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 20:44

