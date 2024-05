Maria Sofia Federico vestita da Giorgia Meloni contesta il ministro Lollobrigida. I dubbi sull'arresto. «Una repressione incredibile»

di Redazione web

Maria Sofia Federico è di nuovo al centro delle notizie perché tutti si chiedono: ma è stata arrestata oppure no? L'ex studentessa de Il Collegio è anche un'attivista e, spesso, si è ritrovata in situazioni particolari proprio a causa delle sue proteste. L'ultimo episodio che la riguarda è avvenuto a Mantova mentre il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida era sul palco del Food&Science Festival. Maria Sofia ha anche postato un video su TikTok in cui scrive: «Immaginate impedire di parlare al ministro Lollobrigida vestita da Giorgia Meloni».

Maria Sofia Federico in arresto?

Stando a quanto riporta Novella 2000, Maria Sofia Novello avrebbe interrotto l'intervento del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida durante l'inaugurazione del Food&Science Festival. L'attivista, che ha anche pubblicato il video sul proprio profilo Instagram, è salita sul palco insieme ad altri tre manifestanti con uno striscione contro l'uccisione degli animali per produrre carne.

Il sito web Webboh ha ricostruito l'accaduto: Maria Sofia sarebbe stata portata in questura per spiegare cos'era successo. Sempre il portale è riuscito a raggiungerla e lei ha spiegato: «Una repressione incredibile, come se noi fossimo persone pericolose e da allontanare, quando stiamo semplicemente lottando per il bene del pianeta e degli altri animali».

Maria Sofia Federico e il porno

Lo scorso anno, Maria Sofia Federico è stata una grande protagoniste delle pagine di gossip per la sua partecipazione all'accademy del porno di Rocco Siffredi. La ragazza, poi, aveva spiegato di avere anche un profilo Onlyfans e ha sempre cercato di sdoganare il tabù del porno sui propri canali social.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA