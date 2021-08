Maria Laura De Vitis e l’addio a Paolo Brosio: «Finito l‘amore che ci legava. Ora è sparito, forse per le foto...»

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio si sono lasciati. I due si erano conosciuti poco prima che lui entrasse nella casa del Grande Fratello Vip e in molti avevano accusato la De Vitis di aver iniziato la love story con Brosio per sfruttare la sua notorietà. La showgirl in un’intervista ha parlato dell’ex e del loro rapporto una volta finita la relazione: «Ci siamo lasciati – ha raccontato - quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito».

Maria Laura De Vitis e l’addio a Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio si sono conosciuti la scorsa estate e fra i due c’erano 42 anni di differenza d’età: «All’inizio sono stata criticata moltissimo – ha svelato in un’intervista all’edizione di Bologna del Corsera - Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona».

Tra di loro una relazione seria («Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore»), poi purtroppo finita: «Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito, probabilmente perché ha visto alcune foto che mi ritraggono insieme a un altro ragazzo. E’ una persona che sto frequentando».

La sua relazione con Paolo Brosio è stata criticata, ma Maria Laura De Vitis aveva lavorato nel mondo dello spettacolo anche prima del fidanzamento: «Dopo la laurea in scienze della Comunicazione all’Università di Modena e Reggio Emilia mi sono spostata a Milano per cercare lavoro nell’ambito della comunicazione e dello spettacolo. Nel mio piccolo avevo iniziato a fare già qualche programma televisivo, come Ciao Darwin, Primo appuntamento, e altri».

