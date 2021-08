Simona Ventura, terribile lutto: morta l'amica Sabrina Boldrocchi. «Per sempre così... Bella e solare»

Un terribile lutto per Simona Ventura. Una vera e propria doccia gelata per Simona Ventura che piange la scomparsa della grande amica Sabrina Boldrocchi. La conduttrice ha voluto comunicare il suo profondo dolore attraverso le stories di Instagram: «Ciao Sabri - ha scritto sul social - per sempre così... Bella e solare»

Terribile lutto per Simona Ventura

Un grave lutto per Simona Ventura, con la prematura tragica scomparsa di Sabrina Boldrocchi, 51 anni, imprenditrice milanese, signora della moda ed erede delle una delle più importanti famiglie in città. Sabrina Boldrocchi lottava contro una grave malattia ed è venuta a mancare in Sardegna, precisamente a Porto Rotondo, dove stava trascorrendo le vacanze.

Appresa la notizia Simona Ventura ha condiviso il suo dolore sul social, con una foto nelle stories che la vede insieme a Sabrina: «Ciao Sabri, per sempre così... Bella e solare - ha scritto sul social - Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere. - Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi».

Poi Simona Ventura pubblica un’altra immagine, mentre sono a cena con amici e col marito Giovanni Terzi: «Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia. E' così che ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore. Sei stata una guerriera. Per sempre».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 23:19

