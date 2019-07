Maria De Filippi fra vacanza e lavoro, mini crociera in Corsica assieme al suo staff

Mercoledì 10 Luglio 2019, 19:52

Anche quando è in, lontana dalla televisione,pensa al lavoro. La conduttrice di casa Mediaset infatti ha scelto di fare una mini crociera in barca, lontana da occhi indiscreti, senza dimenticare di portare con sé il suo staff.I numerosi programmi che conduce e spesso produce infatti la costringono a un tour de force, non indifferente e prendersi qualche giorno di ferie non è facile. Problema risolto dato che la conduttrice, fotografata da “Chi” ha noleggiato una barca per fare un giro della Corsica con l’equipaggio composto dai suoi colleghi di lavoro.Un rito che Maria, che prima di partire ha lanciato il nuovo format di “Amici Vip”, ripete da anni con successo e divertimento per lo staff a cui si è aggiunto anche Rudy Zerbi. La conduttrice in bikini bianco appare serena e sorridente, forse anche per via degli ottimi indici d’ascolto dei programmi Mediaset che conduce o produce, da “Uomini e donne” ad “Amici”, passando per “C’è posta per te” e “Temptation island”.