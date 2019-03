Raffaella Carrà e la rivale Maria De Filippi insieme in tv: «Pace fatta dopo 20 anni»

Fabrizio Corona in carcere, il messaggio di Nina Moric nella notte​

per la prima voltain una trasmissione in. Dopo oltre vent'anni di accesa rivalità, le due storiche conduttrici televisive appariranno insieme in un programma.Lo rivela in esclusiva il settimanale Mio, in edicola da domani mercoledì 27 marzo. La rivista, diretta da Andrea Ciattini e pubblicata dalla casa editrice AAE, dedica la copertina a questo scoop con il titolo “Dopo 20 anni facciamo pace!”. In passato, le due star del video si erano “sfidate” a distanza con programmi e dichiarazioni, ma senza mai incontrarsi o lavorare insieme.ha accettato l’invito diad essere una delle protagoniste del suo nuovo programma A raccontare comincia tu, in onda su RaiTre a partire da giovedì prossimo 4 aprile, in prima serata per sei settimane. In ogni puntata, Raffaella intervisterà un “numero uno”, a partire da Fiorello per poi proseguire con il maestro Riccardo Muti, Sophia Loren e molti altri.“Si parla anche di un probabile scambio di cortesie”, si scopre nell’articolo su Mio, a firma di Angelo Perrone, pr dei vip sempre molto ben informato. “Raffaella potrebbe anche partecipare per la prima volta ad uno show della collega De Filippi, che fino ad ora aveva sempre evitato, ed essere quindi l’ospite d’onore di una puntata di Amici, il cui serale partirà sabato prossimo 30 marzo”.